Легенды хоккея проведут благотворительный матч в Уфе

12 января в 17.30 на льду «Уфа-Арены» начнется благотворительный матч на «Кубок Гимаева».

Команды возглавят Павел Дацюк и Алексей Морозов. Предварительный состав следующий.

Команда Дацюка

Нападающие: Павел Дацюк, Сергей Мозякин, Алексей Копейкин, Алексей Бадюков, Дмитрий Сычев, Ромен Широков, Максим Спиридонов, Максим Афиногенов, Денис Казанский.

Защитники: Сергей Гимаев, Денис Баев, Рустэм Закирьянов, Антон Верницкий, Андрей Николишин, Даниил Марков, Роман Скворцов.

Вратари: Евгений Конобрий, Василий Кошечкин.

Тренер: Александр Семак.

Команда Морозова

Нападающие: Алексей Морозов, Андрей Коваленко, Валерий Каменский, Евгений Давыдов, Вячеслав Буцаев, Данис Зарипов, Максим Сушинский, Алексей Трещенко.

Защитники: Вячеслав Фетисов, Ирек Гимаев, Алексей Касатонов, Александр Гуськов, Василий Первухин, Сергей Бабинов.

Вратари: Ильдар Мухометов, Александр Еременко.

Тренер: Александр Якушев.

Билеты уже в продаже, транслировать матч будет «Матч ТВ».

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