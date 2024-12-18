Легенды хоккея проведут благотворительный матч в Уфе

Матч приурочен к 70-летию со дня рождения легендарного хоккеиста, тренера и комментатора Сергея Гимаева.
Фото: ХК «Автомобилист»
12 января в 17.30 на льду «Уфа-Арены» начнется благотворительный матч на «Кубок Гимаева».
Команды возглавят Павел Дацюк и Алексей Морозов. Предварительный состав следующий.
Команда Дацюка
Нападающие: Павел Дацюк, Сергей Мозякин, Алексей Копейкин, Алексей Бадюков, Дмитрий Сычев, Ромен Широков, Максим Спиридонов, Максим Афиногенов, Денис Казанский.
Защитники: Сергей Гимаев, Денис Баев, Рустэм Закирьянов, Антон Верницкий, Андрей Николишин, Даниил Марков, Роман Скворцов.
Вратари: Евгений Конобрий, Василий Кошечкин.
Тренер: Александр Семак.
Команда Морозова
Нападающие: Алексей Морозов, Андрей Коваленко, Валерий Каменский, Евгений Давыдов, Вячеслав Буцаев, Данис Зарипов, Максим Сушинский, Алексей Трещенко.
Защитники: Вячеслав Фетисов, Ирек Гимаев, Алексей Касатонов, Александр Гуськов, Василий Первухин, Сергей Бабинов.
Вратари: Ильдар Мухометов, Александр Еременко.
Тренер: Александр Якушев.
Билеты уже в продаже, транслировать матч будет «Матч ТВ».
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