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Спорт

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Спортсменам Башкортостана повысили стипендии

В республике усиливают поддержку спортсменов, выступающих Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, в чемпионатах России, Европы и мира, а также в международных соревнованиях.

Фото опубликовал Андрей Назаров

Фото опубликовал Андрей Назаров

Об этом в соцсетях сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров.

Речь идет о ежемесячной стипендии, которую сегодня получают более 200 человек. Минимальный размер увеличили до восьми тыс. рублей, максимальный – до 38 тыс. рублей. Кроме того, внесены изменения в возрастные ограничения спортсменов – теперь стипендию начнут получать с 13 лет.

«Поддержка выдающихся спортсменов является одним из приоритетных вопросов в отрасли спорта в регионе. Здесь мы в числе лидеров по Приволжскому федеральному округу.

Уверен, и поэтому в Башкортостане за последние пять лет более чем на 30% увеличилась численность спортсменов - кандидатов в сборные команды страны. Сейчас их у нас 542 человека. Повышенная стипендия помогает спортсменам сосредоточиться на тренировках и достижении высоких результатов без финансовых трудностей», – написал Назаров.

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