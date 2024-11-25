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ХК «Салават Юлаев» отмечает свой 63-й день рождения

Один из символов Башкортостана хоккейный клуб «Салават Юлаев» был основан 25 ноября 1961 года.

Фото опубликовал Руслан Хабибов

Фото опубликовал Руслан Хабибов

С днем рождения «зеленых» поздравил исполняющий обязанности министра спорта Башкортостана Руслан Хабибов.

«"Салават Юлаев" – это настоящий бренд и воплощение национальной гордости для Башкортостана. За время своего существования «Салават Юлаев» переживал самые разные времена, пройдя путь от низших дивизионов отечественного хоккея до чемпиона России и обладателя Кубка Гагарина, воспитал не одно поколение талантливых хоккеистов.

Считаю важным поздравить с днем рождения любимого клуба и его болельщиков, которые всегда и в любой ситуации рядом с командой. Когда мы вместе – мы непобедимы! Ура!» – написал Хабибов в соцсетях.

Кстати, сегодня не пропустите игру «Салавата Юлаева» против «Северстали», это заключительный матч шестой гостевой серии нового сезона Фонбет КХЛ. Начало в 21.30.

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