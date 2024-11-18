В Башкортостане построят легкоатлетический манеж

«Если оговорить о спортивных объектах, которые нам предстоит построить, – вы знатете, что мы обратились к президенту с просьбой поддержать строительство легкоатлетического манежа.

Этот большой флагманский проект, наверное, будет вторым по значимости после Дворца борьбы. Плюс Центр прогресса бокса и Академия тенниса – вот два проекта, которые нужны», – сказал на совещании Радий Хабиров.

Центр прогресса бокса и Академия тенниса расмоложатся в одном комплексе, который уже в разработке. Весь комплекс станет одним из крупнейших в России – площадью порядка 12 тыс. кв. м. Подобные есть только в Москве и Санкт-Петербурге.

Он расположится в парке имени Якутова. Помимо боксерских залов, в нем будет и Академия тенниса. Сроки строительства пока неизвестны, в ближайшее время приступят к проектированию.