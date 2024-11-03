Несмотря на погоду, в забеге по «Уфимскому ожерелью» приняли участие более 800 человек

Несмотря на это, запланированный ранее массовый забег по «Уфимскому ожерелью» состоялся: фотоотчет выложил в соцсетях глава администрации города Ратмир Мавлиев, который также принял участие.

«Сегодня более 800 любителей спорта пробегут вокруг Уфы по этапам. Общая протяженность дистанции более 60 км.

Мы будем дальше развивать наш бренд уникальной экотропы, проводить соревнования и другие мероприятия», – написал мэр, предложив жителям самим придумать название для такого забега.

На финише бегунов и зрителей ждет большой эксклюзивный пирог с горячим чаем, а еще розыгрыш призов от администрации города и беговых клубов среди участников забега.