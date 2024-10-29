В выходные состоится забег по «Уфимскому Ожерелью»

К участию приглашаются уфимские беговые клубы, клубы северной ходьбы, параспортсмены, ученики спортивных школ и все желающие.
Фото опубликовал Ратмир Мавлиев
Забег пройдет в следующее воскресенье, третьего ноября, начало – в 8.30.
Старт и финиш – нулевой километр «Уфимского ожерелья» (стадион школы №40, Шафиева, 1).
Дистанции – от четырех до 60 км, зарегистрироваться можно тут.
«Бежим в разговорном темпе 6.30 мин/км, по пути нас будут сопровождать пейсмейкеры из беговых клубов Уфы и теплый автобус, в котором вы сможете переодеться и отправить вещи на следующую точку. На каждом из этапов вас будут ждать группы поддержки с горячим чаем и фруктами.
На финише мы все вместе отведаем большой эксклюзивный пирог с горячим чаем, а еще вас ждет розыгрыш призов от администрации города и беговых клубов среди участников забега и яркие фотографии память», – говорится в анонсе мероприятия.
Участие бесплатное, справки не требуются.
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