«Салават Юлаев» сегодня играет с «Сочи»

Сегодня, 22 октября, хоккейный клуб «Салават Юлаев» проведет стартовый матч четвертой домашней серии Фонбет КХЛ.
Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»
В гости приедет «Сочи», которую снова возглавляет Сергей Зубов.
Противостояние «Салавата Юлаева» и «Сочи» насчитывает 21 игру, общий счет 12-9 (и 71-51 по голам) в пользу «зеленых», последние три игры были за ними.
В последнее время клубу с берегов Черного моря удалось сохранить в составе Тимура Хафизова и Артура Тянулина, усилиться форвардом Денисом Венгрыжановским и голкипером Сергеем Ивановым. В обороне и атаке по-прежнему работает канадец Джесси Грэм.
Начало игры – в 19.00 по Уфе. Прямая трансляция будет вестись на телеканалах БСТ, KHL, KHL Prime и онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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