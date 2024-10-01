Чем уникален уфимский комплекс сооружений для гребного слалома?

Исполняющий обязанности премьер-министра правительства республики Андрей Назаров рассказал, чем уникально это сооружение.

Прежде всего, это естественный канал, где из-за перепада высот есть возможность на постоянной основе подавать воду из озера Теплого, что позволит сделать подготовку спортсменов круглогодичной.

Во-вторых, все препятствия канала – а их порядка 2200 – сделаны российской компанией. Длина канала 260 метров, это стандарт для международных и российских соревнований.

Первые состязания в комплексе пройдут в рамках форума «Россия – спортивная держава» с 17 по 19 октября.