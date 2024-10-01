Чем уникален уфимский комплекс сооружений для гребного слалома?

Гребной канал, строительство которого в Калининском районе Уфы уже подходит к концу, станет вторым таким специализированным сооружением в России, а всего по миру их 23.
Фото опубликовал Андрей Назаров
Исполняющий обязанности премьер-министра правительства республики Андрей Назаров рассказал, чем уникально это сооружение.
Прежде всего, это естественный канал, где из-за перепада высот есть возможность на постоянной основе подавать воду из озера Теплого, что позволит сделать подготовку спортсменов круглогодичной.
Во-вторых, все препятствия канала – а их порядка 2200 – сделаны российской компанией. Длина канала 260 метров, это стандарт для международных и российских соревнований.
Первые состязания в комплексе пройдут в рамках форума «Россия – спортивная держава» с 17 по 19 октября.
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