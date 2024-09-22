Елистратов забрал 2 медали на Кубке России, Айгильдина выиграла первенство по биатлону

Домашний этап Кубка России по шорт-треку проходит сейчас в Уфе. Первенство России по летнему биатлону среди юниорок – в Ярославской области.
Фото: Минспорта Башкортостана
Уфимец Семен Елистратов на Кубке выиграл две медали – обе серебряные.
Он пришел вторым на дистанциях 1500 и 500 метров. В первом случае уступил Даниилу Николаеву из Челябинской области, во втором – Владимиру Балбекову из Санкт-Петербурга.
Фото: Минспорта Башкортостана
На первенстве по летнему биатлону первое место в спринте заняла Анастасия Айгильдина.
Она выиграла золото, преодолев дистанцию 7,5 км без промахов с результатом 21:14.5.
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