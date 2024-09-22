Елистратов забрал 2 медали на Кубке России, Айгильдина выиграла первенство по биатлону

Уфимец Семен Елистратов на Кубке выиграл две медали – обе серебряные.

Он пришел вторым на дистанциях 1500 и 500 метров. В первом случае уступил Даниилу Николаеву из Челябинской области, во втором – Владимиру Балбекову из Санкт-Петербурга.