Первые соревнования в уфимском Центре фехтования пройдут уже в октябре

Об этом в соцсетях рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров. По его словам, сейчас работы уже подходят к концу, а первые соревнования в Центре планируют провести 17 октября – в день открытия форума «Россия – спортивная держава».

Общая площадь здания составит более 6287 кв. м. Там будут универсальный спортзал со зрительскими трибунами на 373 места и девятью фехтовальными дорожками, специализированный спортивный зал с балконом и 16 фехтовальными дорожками, спортзал для индивидуальных занятий с зеркалами и тремя фехтовальными дорожками, тренажерный зал, комната судей, комментаторская, помещение для взятия допинг-проб, медико-восстановительный блок и мастерская по ремонту оружия.

Всего к форуму запланировали строительство трех крупнейших в регионе спортивных объектов: Центра фехтования, Дворца борьбы и комплекса сооружений для гребного слалома.