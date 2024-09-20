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Спорт

Первые соревнования в уфимском Центре фехтования пройдут уже в октябре

Центр фехтования, расположенный на проспекте Дружбы народов, по соседству с Центром спортивной подготовки РБ имени Баталовой, будет назван в честь тренера Рамиля Аюпова. Он практически завершен и в скором времени примет первых гостей.

Об этом в соцсетях рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров. По его словам, сейчас работы уже подходят к концу, а первые соревнования в Центре планируют провести 17 октября – в день открытия форума «Россия – спортивная держава».

Общая площадь здания составит более 6287 кв. м. Там будут универсальный спортзал со зрительскими трибунами на 373 места и девятью фехтовальными дорожками, специализированный спортивный зал с балконом и 16 фехтовальными дорожками, спортзал для индивидуальных занятий с зеркалами и тремя фехтовальными дорожками, тренажерный зал, комната судей, комментаторская, помещение для взятия допинг-проб, медико-восстановительный блок и мастерская по ремонту оружия.

Всего к форуму запланировали строительство трех крупнейших в регионе спортивных объектов: Центра фехтования, Дворца борьбы и комплекса сооружений для гребного слалома.

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