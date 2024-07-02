В Башкортостане победители Игр БРИКС получат по 250 тыс. рублей

Спортсмены Башкортостана завоевали на Играх 20 медалей: 12 золотых, семь серебряных и одну бронзовую.

В том числе в последний день соревнований Азалия Аминева забрала «золото» в боксе, победив китаянку, еще две золотых медали завоевали рапиристы Тимур Сафин и Владислав Журавлев, одолев представителей Беларуси, три забрали борцы на поясах – Алина Пухова, Замират Кусаева и Айнур Сыртаев.

Сегодня, второго июля, в администрации главы Башкортостана сообщили о том, что Радий Хабиров провел встречу с участниками Игр БРИКС, и напомнили, что спортсмены за первое место в мероприятии уровня чемпионата Европы получают 250 тыс. рублей, за второе – 200 тыс. рублей, за третье место – 100 тыс. рублей. Тренеры получают 50% от размера выплат своим воспитанникам.