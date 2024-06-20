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Спорт

Строительство спортивного комплекса «Мед» в Уфе завершено на 39%

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев посетил строительную площадку будущего спортивного комплекса «Мед». Его возводят по договору концессии в Деме.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

«Мед» будет универсальным центром игровых видов спорта: внутри – четыре баскетбольных и четыре волейбольных площадки с разметкой для игры в бадминтон и мини-футбол, а также два фитнес-зала.

На сегодняшний день завершен фундамент и установка колонн, строители приступили к кровельным работам.

«Напомню, что в этом году также по концессии построили и ввели два спортивных объекта в Зеленой роще и Сипайлово. Это результат нашей работы на городских "Инвестчасах". Будем продолжать привлекать федеральные и внебюджетные средства для развития спортивной инфраструктуры Уфы», – сообщил Ратмир Мавлиев.

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