Строительство спортивного комплекса «Мед» в Уфе завершено на 39%

«Мед» будет универсальным центром игровых видов спорта: внутри – четыре баскетбольных и четыре волейбольных площадки с разметкой для игры в бадминтон и мини-футбол, а также два фитнес-зала.

На сегодняшний день завершен фундамент и установка колонн, строители приступили к кровельным работам.

«Напомню, что в этом году также по концессии построили и ввели два спортивных объекта в Зеленой роще и Сипайлово. Это результат нашей работы на городских "Инвестчасах". Будем продолжать привлекать федеральные и внебюджетные средства для развития спортивной инфраструктуры Уфы», – сообщил Ратмир Мавлиев.