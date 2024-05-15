Первые соревнования в уфимском центре фехтования пройдут в 2024 году

Центр фехтования строят в микрорайоне Затон, рядом с Центром спортивной подготовки имени Римы Баталовой.

Сегодня, 15 мая, Радий Хабиров в соцсетях сообщил о том, что масштабный спорткомплекс достроят в текущем году, как ожидается, церемония открытия пройдет в рамках Международного форума «Россия – спортивная держава» осенью, а первого декабря в нем пройдут соревнования.

«Когда наши олимпийские чемпионы Аделина Загидуллина и Тимур Сафин обратились ко мне с идеей построить центр фехтования, мы не думали, что получится такой серьезный объект.

Всего в России есть два таких специализированных центра фехтования – в Подмосковье и Новосибирске. Наш будет третьим.

Сейчас думаем о том, чтобы построить рядом еще один большой спортивный объект», – написал глава региона.