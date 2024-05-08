В Башкортостане принят закон о запрете договорных матчей

Раньше спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги были обязаны следить за тем, чтобы спортсмены, агенты, судьи, тренеры и руководители команд не делали ставки, однако в законе их полномочия не были закреплены. Этим пользовались некоторые команды, подгоняя результаты матчей под собственные ставки.

Теперь «Единый регулятор азартных игр» обязан предоставлять спортивным федерациям данные о ставках, сделанных участниками официальных спортивных соревнований.

Закон вступит в силу 13 мая. Опираясь на полученные данные, спортивные федерации смогут применять к нарушителям санкции, в том числе отстранение от участия в соревнованиях.