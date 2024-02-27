Гроссмейстер Сергей Карякин прилетит в Уфу

Чемпион мира по шахматам Сергей Карякин в возрасте 12 лет вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой гроссмейстер в истории.
Сергей Карякин, фото: World Chess
Второго марта Карякин посетит «Игры разума» в многофункциональном центре «Артерия» (проспект Октября, 67/2).
В рамках мероприятия пройдет пресс-конференция с участием гроссмейстера, а также сеанс одновременной игры с первыми лицами компаний и госорганов республики.
Для юных шахматистов будет организован сеанс одновременной игры с чемпионкой Азии Лейлой Табермаковой.
Начало – в 14.00, для зрителей вход бесплатный.
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