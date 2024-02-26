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Спорт

В Уфе пройдет забег Lady Run

В забеге Lady Run участие принимают девушки от 14 лет. Дистанция – 3,6 км.

Забег пройдет восьмого марта в парке «Кашкадан». Каждая участница получит медаль и цветок на финише.

Предварительная программа:

9.00 – начало сбора и регистрации участниц;

9.45 – окончание дополнительной регистрации участниц, не прошедших электронную регистрацию;

9.50 – брифинг участниц забега и разминка;

10.00 – старт забега;

10.40 – закрытие финиша;

10.20 – встреча финиширующих участниц, праздничное чаепитие, поздравление, развлекательная программа;

12.00 – закрытие мероприятия.

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