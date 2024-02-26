В Уфе пройдет забег Lady Run

В забеге Lady Run участие принимают девушки от 14 лет. Дистанция – 3,6 км.
Забег пройдет восьмого марта в парке «Кашкадан». Каждая участница получит медаль и цветок на финише.
Предварительная программа:
9.00 – начало сбора и регистрации участниц;
9.45 – окончание дополнительной регистрации участниц, не прошедших электронную регистрацию;
9.50 – брифинг участниц забега и разминка;
10.00 – старт забега;
10.40 – закрытие финиша;
10.20 – встреча финиширующих участниц, праздничное чаепитие, поздравление, развлекательная программа;
12.00 – закрытие мероприятия.
14+
Комментарии (0)