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Спорт

Радий Хабиров: «Доступный спорт будет главной нашей задачей на ближайшие несколько лет»

20 февраля на совещании в правительстве республики обсудили открытие в Уфе нового физкультурно-оздоровительного комплекса по благотворительной программе «Газпрома».

gorodufa.ru

gorodufa.ru

Спортивный центр с бассейном, катком и универсальным залом возведен на улице Менделеева вблизи выставочного комплекса «ВДНХ-Экспо».

«В новом ФОКе мы провели заседание совета по вопросам физкультуры и спорта. Наметили планы, многие вопросы обсуждали касательно спортивной медицины, но также есть острый вопрос – это развитие школьного спорта и доступности спорта.

Потому что строим мы много, и пора уже обращать внимание на то, чтобы люди не страдали, особенно те семьи, которые не в состоянии оплачивать спортивные занятия.

Доступный спорт будет главной нашей задачей на будущие несколько лет», – сказал Радий Хабиров.

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