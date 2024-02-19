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Спорт

Сборная Башкортостана по биатлону отдала медали Спартакиады белорусам

В Златоусте (Челябинская область) состоялась эстафета биатлонистов в рамках Всероссийской Спартакиады 2024.

Помимо российских биатлонистов, в соревнованиях участвовали и биатлонисты из Беларуси, но выступали вне зачета.

Сборная Башкортостана в эстафете стала четвертой, а команда Беларуси – третьей, но по правилам соревнований бронзовые медали получили спортсмены от Башкортостана.

После вручения медалей члены сборной республики Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Илья Бурлаков и Александр Бабчин отдали заслужанные медали сборной Беларуси.

Ранее Эдуард Латыпов также стал бронзовым призером масс-старта на Спартакиаде.

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