Сборная Башкортостана по биатлону отдала медали Спартакиады белорусам

Помимо российских биатлонистов, в соревнованиях участвовали и биатлонисты из Беларуси, но выступали вне зачета.

Сборная Башкортостана в эстафете стала четвертой, а команда Беларуси – третьей, но по правилам соревнований бронзовые медали получили спортсмены от Башкортостана.

После вручения медалей члены сборной республики Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Илья Бурлаков и Александр Бабчин отдали заслужанные медали сборной Беларуси.

Ранее Эдуард Латыпов также стал бронзовым призером масс-старта на Спартакиаде.