Сборная Башкортостана по биатлону отдала медали Спартакиады белорусам

В Златоусте (Челябинская область) состоялась эстафета биатлонистов в рамках Всероссийской Спартакиады 2024.
Помимо российских биатлонистов, в соревнованиях участвовали и биатлонисты из Беларуси, но выступали вне зачета.
Сборная Башкортостана в эстафете стала четвертой, а команда Беларуси – третьей, но по правилам соревнований бронзовые медали получили спортсмены от Башкортостана.
После вручения медалей члены сборной республики Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Илья Бурлаков и Александр Бабчин отдали заслужанные медали сборной Беларуси.
Ранее Эдуард Латыпов также стал бронзовым призером масс-старта на Спартакиаде.
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