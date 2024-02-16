Уфимская самбистка представит Россию на Первенстве мира на Кипре

Алия выиграла золотую медаль в весе до 50 кг. В финале она одержала победу над Марией Солдатовой из Москвы.

Согласно правилам, победитель турнира получает право войти в состав сборной России и представлять страну на Первенстве мира, которое пройдет в октябре 2024 года на Кипре.

В прошлом году Мухаметьянова уже выигрывала Первенство мира, а в этом стала серебряной призеркой Первенства России U-24.