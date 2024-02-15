В Башкортостане открылась всесезонная трасса для сноуборда

Искусственное снегозаменяющее покрытие постелили на одной из трасс в горнолыжном парке «Родео» (Учалы).

Покрытие уже прошло обкатку, теперь покататься на сноуборде можно будет в любое время года.

До этого в России действовали только две круглогодичные горнолыжные трассы – в Красногорске (Московская область) и на Эльбрусе.

Автор проекта – Оскар Аверьянов, владелец «Родео» и один из победителей конкурса на развитие инфраструктуры в сфере туризма.