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Спорт

В Башкортостане открылась всесезонная трасса для сноуборда

Круглогодичная площадка для тренировок станет точкой притяжения для райдеров со всей республики.

Фото опубликовал Рустем Афзалов

Фото опубликовал Рустем Афзалов

Искусственное снегозаменяющее покрытие постелили на одной из трасс в горнолыжном парке «Родео» (Учалы).

Покрытие уже прошло обкатку, теперь покататься на сноуборде можно будет в любое время года.

До этого в России действовали только две круглогодичные горнолыжные трассы – в Красногорске (Московская область) и на Эльбрусе.

Автор проекта – Оскар Аверьянов, владелец «Родео» и один из победителей конкурса на развитие инфраструктуры в сфере туризма.

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