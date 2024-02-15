В Башкортостане открылась всесезонная трасса для сноуборда

Круглогодичная площадка для тренировок станет точкой притяжения для райдеров со всей республики.
Фото опубликовал Рустем Афзалов
Искусственное снегозаменяющее покрытие постелили на одной из трасс в горнолыжном парке «Родео» (Учалы).
Покрытие уже прошло обкатку, теперь покататься на сноуборде можно будет в любое время года.
До этого в России действовали только две круглогодичные горнолыжные трассы – в Красногорске (Московская область) и на Эльбрусе.
Автор проекта – Оскар Аверьянов, владелец «Родео» и один из победителей конкурса на развитие инфраструктуры в сфере туризма.
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