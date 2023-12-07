Сорвался хедлайнер уфимского турнира по ММА ACA 167

К сожалению для всех купивших билеты, непобежденный чемпион Муслим Магомедов (12 побед) не сделал вес на сегодняшней процедуре, перевесив более пяти килограммов.

Его бой против Адлана Ибрагимова (семь побед и два поражения) отменен – об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

«Магомедов провалил взвешивание и будет лишен возможности защищать титул и участвовать в Гран-при. Перед Атлетической комиссией ACA поставлен вопрос о лишении чемпионского титула после срыва поединка. Адлан Ибрагимов остается в Гран-При и в дальнейшем получит нового соперника», – рассказал Яценко.

В карде турнира остается поединок ветерана единоборств Венера «Башкира» Галиева (35 побед и 14 поражений) против бразильца Хакрана Диаса (27 побед, 10 поражений, одна ничья), который раньше выступал в UFC.