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Сорвался хедлайнер уфимского турнира по ММА ACA 167

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Завтра, восьмого декабря, в Уфе пройдет турнир крупнейшей российской ММА-лиги ACA. Во главе карда должен был состояться титульный бой в полутяжелом весе.

К сожалению для всех купивших билеты, непобежденный чемпион Муслим Магомедов (12 побед) не сделал вес на сегодняшней процедуре, перевесив более пяти килограммов.

Его бой против Адлана Ибрагимова (семь побед и два поражения) отменен – об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

«Магомедов провалил взвешивание и будет лишен возможности защищать титул и участвовать в Гран-при. Перед Атлетической комиссией ACA поставлен вопрос о лишении чемпионского титула после срыва поединка. Адлан Ибрагимов остается в Гран-При и в дальнейшем получит нового соперника», – рассказал Яценко.

В карде турнира остается поединок ветерана единоборств Венера «Башкира» Галиева (35 побед и 14 поражений) против бразильца Хакрана Диаса (27 побед, 10 поражений, одна ничья), который раньше выступал в UFC.

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