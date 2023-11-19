Чемпион по кулачным боям из Башкортостана успешно защитил титул на турнире в Уфе

Бойцовское шоу завершилось после полуночи, все поединки прошли по правилам бокса без перчаток.

В главном бою Наим по прозвищу «Самурай» провел реванш с немецким бойцом Сержем Михелем. Впервые парни столкнулись в июне 2023 года в нетитульном поединке, тогда «Баварский снайпер» одержал победу нокаутом.

Ко второй встрече Давудов был подготовлен уже лучше и схватка продлилась все пять раундов. Несмотря на рассечение, уроженец Башкортостана на равных боксировал с участником Олимпийских игр по боксу Михелем, вдобавок с немца сняли балл за запрещенный удар, победу отдали единогласным решением действующему чемпиону.

Теперь в рекорде Давудова шесть побед, проиграл только Михелю. Он из Октябрьского, является КМС по кикбоксингу и шестикратным чемпионом республики Башкортостан, а также призером Кубка мира.

18+

Фото на обложке: соцсети Наима Давудова