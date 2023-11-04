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Спорт

Андрей Назаров возглавил Федерацию бокса Башкортостана

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Четвертого ноября в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой стартовал чемпионат России по боксу среди женщин. Перед ним прошла отчетно-выборная конференция Федерации бокса Башкортостана.

vk.com/agnazarov

На конференции был выбран новый президент Федерации: им стал премьер-министр республики Андрей Назаров.

«Без преувеличения считаю это очень ответственной задачей. Ставлю цель стать лучшими в стране, для этого у нас есть все возможности.

В 2024 году наша республика примет международный форум "Россия – спортивная держава", в рамках которого проведем Кубок по боксу. Также планируем строительство Центра прогресса бокса. В следующем году совместно с Федерацией бокса России проведем соревнования, во время которых дадим старт строительству.

Все это даст новые стимулы развитию спорта и физической культуры не только в нашей республике, но и в стране», – прокомментировал назначение глава правительства.

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