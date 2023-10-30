В Уфе пройдет «Зима 1000 велосипедистов»

Как сообщают организаторы из «ВелоУфы», сейчас обсуждается формат мероприятия.

Традиционный велопробег с перекрытием проезжей части организовать будет сложно, так как зимой транспортная обстановка и так крайне сложная.

Из рассматриваемых вариантов – массовый костюмированный заезд по велодорожкам с музыкой, фестиваль в парке и пикник с сосисками и шашлыком.

С форматом определятся к середине ноября, дата проведения мероприятия пока не анонсирована, оно состоится где-то в декабре.