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Спорт

Лига кулачных боев Top Dog проведет первый турнир в Уфе

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Возглавит шоу поединок уроженца Башкортостана Наима Давудова, обладающего чемпионским перстнем в среднем весе.

Наим по прозвищу «Самурай» проведет реванш с немецким бойцом Сержем «Баварским снайпером» Михелем. Впервые парни столкнулись в июне 2023 года в нетитульном поединке, «Баварский снайпер» одержал победу нокаутом.

В рекорде Давудова пять побед, проиграл только Михелю. Он из Октябрьского, является КМС по кикбоксингу и шестикратным чемпионом республики Башкортостан, а также призером Кубка мира.

Михель – участник Олимпийских игр по боксу в составе сборной Германии. Для него этот бой будет вторым на голых кулаках.

Также на турнире определится обязательный претендент на вакантный титул в полусреднем весе: претендентский статус будет стоять на кону в бою Никиты Никитина и Александра Татарского.

Кроме того, в этот вечер титулованный кикбоксер Павел Шелест подерется с Махмудом Мусаловым.

Шоу Top Dog 25 состоится 18 ноября на «Уфа-Арене», начало в 20.00 по местному времени.

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