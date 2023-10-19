Форум «Россия – спортивная держава» пройдет в 2024 году в Уфе

«В предстоящем году состоится и форум Россия – спортивная держава. По традиции он всегда проходит в разных городах нашей огромной страны.

На этот раз его примет столица республики Башкортостан Уфа. В 2024 году город отметит свое 450летние, гости форума станут участниками праздничных мероприятий, ознакомятся с культурой, историей и наследием еще одно самобытного и очень интересного и многообразного региона России», – сказал Владимир Путин.

«Спасибо президенту за доверие и такой подарок к 450-летию нашей столицы. Для нас это огромная честь и большая ответственность. Очень важное мероприятие, которое поможет развитию спорта и физкультуры в нашей республике», – отреагировал на анонс глава Башкортостана Радий Хабиров в соцсетях.

Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» – это главное событие в спортивной отрасли и самая авторитетная в стране площадка, на которой обсуждаются ключевые темы в области физической культуры, профессионального и массового спорта.