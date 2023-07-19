В Уфе пройдут Сурдлимпийские игры, «Забег Умных городов» и цирковая суббота

Фокусы, забеги и схватки спортсменов мирового уровня: рассказываем о мероприятиях, которые можно будет посетить в ближайшие дни бесплатно.
С 23 июля по второе августа в Уфе пройдут Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт».
Это международное мероприятие, в Играх примут участие сильнейшие спортсмены России и мира, за медали поборются сборные 30 стран.
В программе соревнований 21 дисциплина: бадминтон, баскетбол, боулинг, велосипедный спорт (маунтинбайк, шоссе) волейбол, волейбол пляжный, вольная борьба, гандбол, греко-римская борьба, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, самбо, спортивное ориентирование, теннис, тхэквондо, футбол.
Старты пройдут на 18 спортивных объектах Уфы, задействуют более 500 судей, 50 сурдопереводчиков и 300 волонтеров.
Посетить игры на любом этапе можно будет бесплатно.
0+, вход свободный
26 июля на набережной реки Белой (отправная точка - памятник Салавату Юлаеву) состоится «Забег Умных городов».
Спортсмены пробегут две трассы длинною 2,5 и 5 км.
6.30 – сбор участников;
6.30-6.40 – регистрация, выдача футболок;
6.45-6.50 – приветствие почетных гостей;
6.50-7.20 – старт;
7.20-7.30 – фотографирование участников;
7.30 – отъезд участников забега.
Участие бесплатное, записаться можно тут. Каждый участник получит памятную медаль и футболку, будет обеспечен водой и медицинским сопровождением.
12+
В субботу, 22 июля, в МЦ «Артерия» (проспект Октября, 67/2) состоится «цирковая суббота»: артист цирка Геннадий Миндияров устроит для маленьких зрителей шоу с интерактивными фокусами, жонглированием булавами и волшебством.
Ну а после, на развивающих занятиях у тетушки Слонихи малыши попробуют себя в роли чародеев цирковой арены, пройдутся по воображаемому канату, побудут заклинателями змей и фокусниками.
Начало – в 15.00, записаться можно по телефону: +7 (964) 964-95-72.
3+, вход свободный
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