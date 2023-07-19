В Уфе пройдут Сурдлимпийские игры, «Забег Умных городов» и цирковая суббота

В субботу, 22 июля, в МЦ «Артерия» (проспект Октября, 67/2) состоится «цирковая суббота»: артист цирка Геннадий Миндияров устроит для маленьких зрителей шоу с интерактивными фокусами, жонглированием булавами и волшебством.

Ну а после, на развивающих занятиях у тетушки Слонихи малыши попробуют себя в роли чародеев цирковой арены, пройдутся по воображаемому канату, побудут заклинателями змей и фокусниками.

Начало – в 15.00, записаться можно по телефону: +7 (964) 964-95-72.

3+, вход свободный