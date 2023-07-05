На уфимской набережной проводятся бесплатные фитнес-тренировки

После массовой тренировки на велотренажерах под энергичную музыку состоялся мастер-класс на фитнес-батутах.

Завершила спортивную программу функциональная тренировка. Помимо ведущих, атмосферу на фестивале создавали игра света и криоэффекты.

Организаторы планируют проводить такие фестивали регулярно – как в спортивных клубах, так и на открытых площадках.

Теперь каждую неделю по понедельникам при поддержке администрации Уфы возле сцены на набережной Белой будут проводиться бесплатные получасовые тренировки для всех желающих.

6+, вход свободный