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Спорт

На уфимской набережной проводятся бесплатные фитнес-тренировки

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Уфа активная: в городе впервые впервые прошел фитнес-фестиваль. На набережной реки Белой установили 80 велотренажеров.

Фото: администрация Уфы

После массовой тренировки на велотренажерах под энергичную музыку состоялся мастер-класс на фитнес-батутах.

Завершила спортивную программу функциональная тренировка. Помимо ведущих, атмосферу на фестивале создавали игра света и криоэффекты.

Организаторы планируют проводить такие фестивали регулярно – как в спортивных клубах, так и на открытых площадках.

Теперь каждую неделю по понедельникам при поддержке администрации Уфы возле сцены на набережной Белой будут проводиться бесплатные получасовые тренировки для всех желающих.

6+, вход свободный

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