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Александр Карелин провел семинар для юных борцов в Уфе

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Трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Карелин прилетел в Уфу на Форум регионов России и Беларуси.

Фото: Алан Марзаев

Сегодня, 27 июня, Александр Карелин в зале Федерации спортивной борьбы провел беседу для борцов греко-римского стиля и вольной борьбы.

«Борьба есть условие жизни: жизнь умирает, когда оканчивается борьба», – этой цитатой Виссариона Белинского начал встречу легендарный спортсмен.

Он ответил на вопросы юных борцов, сделал совместные фото, провел автограф-сессию и изучил условия, в которых тренируется уфимская молодежь.

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