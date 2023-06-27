Александр Карелин провел семинар для юных борцов в Уфе

Сегодня, 27 июня, Александр Карелин в зале Федерации спортивной борьбы провел беседу для борцов греко-римского стиля и вольной борьбы.

«Борьба есть условие жизни: жизнь умирает, когда оканчивается борьба», – этой цитатой Виссариона Белинского начал встречу легендарный спортсмен.

Он ответил на вопросы юных борцов, сделал совместные фото, провел автограф-сессию и изучил условия, в которых тренируется уфимская молодежь.