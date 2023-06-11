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Уфимский гонщик Даниил Квят разбил машину в гонке «24 часа Ле-Мана» (ВИДЕО)

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Дебютная гонка на выносливость «24 часа Ле-Мана» обернулась для уроженца Уфы Даниила Квята провалом.

Уже на старте бывший участник чемпионата мира «Формулы-1» повредил машину, наехав на обломки, и потерял много времени на пит-стопах, откатившись на 18-ю позицию.

К двум часам ночи Квят сумел вернуться в топ-5, но вскоре выбыл из гонки, не справившись с управлением и врезавшись в стену. Автомобиль получил серьезные повреждения, но сам гонщик, к счастью, невредим.

Комментаторы отмечают, что гонка проходила в очень сложных погодных условиях: трек залило дождем, перепады в сцеплении были очень непредсказуемыми, поэтому многие разбили машины.

Победителем гонки стал экипаж команды Ferrari #51 в составе Антонио Джовинацци, Джеймса Каладо и Александра Пьергвиди.

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