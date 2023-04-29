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Венер Галиев нокаутировал Левана Макашвили на турнире ACA 156 (ВИДЕО)

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На турнире ACA 156 в Москве уфимский ветеран смешанных единоборств Венер Галиев провел поединок с грузино-американским бойцом Леваном Макашвили.

Поединок прошел в легком весе. Леванш Макашвили – это 34-летний боец, ранее выступавший в UFC. В российских лигах он дерется с 2016 года, отметился победами над Расулом Мирзаевым и Туралом Рагимовым.

Рекорд Макашвили на момент этого поединка составил 20 побед при шести поражениях и одной ничьей.

Рекорд 47-летнего Венера Галиева на момент встречи составил 34 победы при 14 поражениях. Галиев по профессионалам выступает с 2004 года, победил среди прочих таких бойцов, как Александр Шлеменко, Майрбек Тайсумов, Райан Хили, Ахмед Алиев и Акоп Степанян.

В последнее время очевидно, что травмы и возраст дают о себе знать, но Галиев продолжает выступать в крупнейшей российской лиге ММА. В этом бою впервые с 2019 года он сумел одержать вторую победу подряд.

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