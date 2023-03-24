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Спорт

В Уфе в «Час Земли» пройдет традиционный забег по центру города

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25 марта Уфа примет участие в акции «Час Земли», в поддержку которой выключат подсветку некоторых зданий. Уфимцы также смогут поучаствовать в символическом забеге с фонариками.

Желающие принять участие в забеге могут зарегистрироваться тут или просто прийти к Гостиному двору 25 марта в 20.30.

Забег пройдет по парку Ленина, далее к Софьюшкиной аллее до сада Салавата Юлаева и обратно.

Участие бесплатное, справки не требуются. Бежать будут в спокойном темпе, можно приходить с детьми или домашними животными. Необходимо только захватить с собой фонарик.

Акция «Час Земли» ежегодно проводится в последнюю субботу марта. Ее цель – привлечение внимания к проблемам экологии, сохранение природных ресурсов и охрана окружающей среды.

В городе выключат только внешнюю подсветку крупных архитектурных и инженерных сооружений, наружное освещение улиц и общественных пространств, аэронавигационные огни и светофоры будут работать в штатном режиме.

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