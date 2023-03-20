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Федор Емельяненко приедет в Уфу

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Легендарный тяжеловес Федор Емельяненко будет почетным гостем первенства России среди юниоров по смешанным единоборствам (ММА).

Bellator MMA

Первенство России среди юниоров 18-20 лет и неофициальные всероссийские соревнования среди юниорок 18-20 лет пройдут на Уфа-Арене шестого и седьмого мая.

По итогам уфимских соревнований будет определен состав сборной «Союза ММА России» среди юниорок и сформирована сборная страны среди юниоров. Победители первенства России войдут в составы национальных команд и выступят в 2023 году на международных соревнованиях среди дружественных стран.

Федор Емельяненко является президентом «Союза ММА России». В 2023 году он завершил 23-летнюю профессиональную карьеру в смешанных единоборствах, проведя последний поединок в американской организации Bellator.

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