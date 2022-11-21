47-летний Венер Галиев провел бой с 28-летним бразильцем (ВИДЕО)

На турнире ACA 148 в Сочи уфимский ветеран смешанных единоборств Венер Галиев провел поединок с молодым бразильцем Дэнисом Силвой.
В поединке Галиев пытался давить на соперника, несмотря на возраст, у него было преимущество в скорости.
Коренастый оппонент отступал, выцеливая контратаку, и опасно огрызался. Во втором раунде бразилец, обладающий черным поясом по джиу-джитсу, забрал спину и попытался выйти на удушающий, это ему не удалось и рефери развел бойцов, раунд закончился броском в исполнении Галиева и контролем в партере.
В третьем раунде Силва перевел Венера в партер и рассек лоб локтем, открылась большая сечка. Когда соперник попытался выйти на болевой, Галиев, затратив много сил, поднялся в стойку, кровь из рассечения залила канвас под ним. Рефери вызвал доктора, чтобы проверить рассечение, тот дал добро на продолжение схватки.
Под конец третьего раунда уже Венер перевел соперника в партер, но ничего сделать не смог. В целом Галиев с большим перевесом разбивал оппонента в стойке, но бразилец больше контролировал его в партере и нанес рассечение. Судьи отдали победу Венеру раздельным решением.
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