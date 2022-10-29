В Уфу прибыл олимпийский чемпион Давид Мусульбес

«Приятная сегодня для меня встреча! В Уфу прибыл легендарный спортсмен, выдающийся российский борец вольного стиля, ныне советник президента Олимпийского комитета России, президент Российского союза спортсменов Давид Мусульбес.

Кроме того – это мой названный брат, с которым я дружу уже 32 года, и очень этим горжусь.

Победитель XXVII Олимпийских игр 2000 года в Сиднее, 2-кратный чемпион мира, 6-кратный чемпион Европы, 5-кратный чемпион России – это только часть его многочисленных спортивных побед.

Это именно о нём говорят и пишут, что его скорость просто нереальна для тяжелого веса.

Добро пожаловать в Республику Башкортостан – самый быстрый борец-тяжеловес!» – написал Марзаев.