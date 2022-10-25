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Спорт

Башкортостан получит 748 млн рублей из федерального бюджета на строительство спортивных объектов

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Глава республики Радий Хабиров в соцсетях огласил объем федеральной поддержки строительства четырех спортивных объектов.

vk.com/radiyhabirov

По словам Радия Хабирова, из федерального бюджета получит наша республика получит 748 млн рублей.

Эти деньги пойдут на строительство новых спортивных объектов по проекту «Бизнес-спринт», часть средств вложат инвесторы.

В целом по стране субсидии от Минспорта России получат 24 проекта, четыре из них – в Башкортостане.

Отбор прошли следующие проекты:

– универсальный спортивный комплекс «Мед» в Демском районе Уфы,

– спортивный центр с плавательным бассейном и игровым залом в Нефтекамске,

– два ФОКа в Уфе – на Максима Рыльского в Сипайлово и на Дуванском бульваре в Зеленой роще.

«Занятия спортом должны быть доступны каждому жителю нашей республики, независимо от возраста, степени подготовки и места жительства. Многое уже сделано в этом направлении, будем продолжать», – написал Радий Хабиров.

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