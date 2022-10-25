Башкортостан получит 748 млн рублей из федерального бюджета на строительство спортивных объектов

По словам Радия Хабирова, из федерального бюджета получит наша республика получит 748 млн рублей.

Эти деньги пойдут на строительство новых спортивных объектов по проекту «Бизнес-спринт», часть средств вложат инвесторы.

В целом по стране субсидии от Минспорта России получат 24 проекта, четыре из них – в Башкортостане.

Отбор прошли следующие проекты:

– универсальный спортивный комплекс «Мед» в Демском районе Уфы,

– спортивный центр с плавательным бассейном и игровым залом в Нефтекамске,

– два ФОКа в Уфе – на Максима Рыльского в Сипайлово и на Дуванском бульваре в Зеленой роще.

«Занятия спортом должны быть доступны каждому жителю нашей республики, независимо от возраста, степени подготовки и места жительства. Многое уже сделано в этом направлении, будем продолжать», – написал Радий Хабиров.