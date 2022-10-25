Башкортостан получит 748 млн рублей из федерального бюджета на строительство спортивных объектов

Глава республики Радий Хабиров в соцсетях огласил объем федеральной поддержки строительства четырех спортивных объектов.
vk.com/radiyhabirov
По словам Радия Хабирова, из федерального бюджета получит наша республика получит 748 млн рублей.
Эти деньги пойдут на строительство новых спортивных объектов по проекту «Бизнес-спринт», часть средств вложат инвесторы.
В целом по стране субсидии от Минспорта России получат 24 проекта, четыре из них – в Башкортостане.
Отбор прошли следующие проекты:
– универсальный спортивный комплекс «Мед» в Демском районе Уфы,
– спортивный центр с плавательным бассейном и игровым залом в Нефтекамске,
– два ФОКа в Уфе – на Максима Рыльского в Сипайлово и на Дуванском бульваре в Зеленой роще.
«Занятия спортом должны быть доступны каждому жителю нашей республики, независимо от возраста, степени подготовки и места жительства. Многое уже сделано в этом направлении, будем продолжать», – написал Радий Хабиров.
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