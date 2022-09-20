В Уфе пройдет «Ночь 1000 велосипедистов»

Самое масштабное вело-мероприятие республики состоится во второй раз за год, но в ночное время и на новом месте.
«Ночь 1000 Велосипедистов» состоится 23 сентября, заезд стартует с площади Машиностроителей.
Выдача номеров – с 20.00.
При себе необходимо иметь:
– исправный велосипед;
– шлем;
– светоотражающие элементы
– фонарик.
Зарегистрироваться можно тут.
Заезд пройдет по улицам Кольцевой, Ульяновых и Первомайской и завершится на площади Машиностроителей. Общая дистанция – семь км.
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