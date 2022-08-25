Стало известно, сколько хоккеисты «Салавата Юлаева» заработают в сезоне-2022/23

Издание «Спорт-Экспресс» обнародовало зарплатную ведомость игроков «Салавата Юлаева». Первый матч в этом сезоне уфимская команда проведет третьего сентября.
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Зарплаты «Салавата Юлаева» в сезоне-2022/23:
Александр Кадейкин (нападающий) – 65 млн рублей;
Александр Хмелевский (нападающий) – 50 млн рублей;
Михаил Науменков (защитник) – 50 млн рублей;
Джош Хо-Сэнг (нападающий) – 45 млн рублей;
Райан Мерфи (защитник) – 40 млн рублей;
Станислав Бочаров (нападающий) – 40 млн рублей;
Сергей Шмелев (нападающий) – 40 млн рублей;
Виктор Антипин (защитник) – 38 млн рублей;
Андрей Кареев (вратарь) – 35 млн рублей;
Павел Коледов (защитник) – 35 млн рублей;
Григорий Панин (защитник) – 35 млн рублей;
Илья Ежов (вратарь) – 25 млн рублей;
Владислав Картаев (нападающий) – 25 млн рублей;
Евгений Тимкин (нападающий) – 25 млн рублей;
Евгений Бирюков (защитник) – 20 млн рублей;
Иван Дроздов (нападающий) – 20 млн рублей;
Николай Кулемин (нападающий) – 20 млн рублей;
Степан Санников (нападающий) – 20 млн рублей;
Артем Пименов (нападающий) – 10 млн рублей;
Алексей Пустозеров (нападающий) – 3 млн рублей.
Зарплатная ведомость на сезон составляет 633 млн рублей. Учтены только базовые выплаты без бонусов. Зарплаты остальных игроков не учитываются под потолком.
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