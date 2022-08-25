Стало известно, сколько хоккеисты «Салавата Юлаева» заработают в сезоне-2022/23

Зарплаты «Салавата Юлаева» в сезоне-2022/23:

Александр Кадейкин (нападающий) – 65 млн рублей;

Александр Хмелевский (нападающий) – 50 млн рублей;

Михаил Науменков (защитник) – 50 млн рублей;

Джош Хо-Сэнг (нападающий) – 45 млн рублей;

Райан Мерфи (защитник) – 40 млн рублей;

Станислав Бочаров (нападающий) – 40 млн рублей;

Сергей Шмелев (нападающий) – 40 млн рублей;

Виктор Антипин (защитник) – 38 млн рублей;

Андрей Кареев (вратарь) – 35 млн рублей;

Павел Коледов (защитник) – 35 млн рублей;

Григорий Панин (защитник) – 35 млн рублей;

Илья Ежов (вратарь) – 25 млн рублей;

Владислав Картаев (нападающий) – 25 млн рублей;

Евгений Тимкин (нападающий) – 25 млн рублей;

Евгений Бирюков (защитник) – 20 млн рублей;

Иван Дроздов (нападающий) – 20 млн рублей;

Николай Кулемин (нападающий) – 20 млн рублей;

Степан Санников (нападающий) – 20 млн рублей;

Артем Пименов (нападающий) – 10 млн рублей;

Алексей Пустозеров (нападающий) – 3 млн рублей.

Зарплатная ведомость на сезон составляет 633 млн рублей. Учтены только базовые выплаты без бонусов. Зарплаты остальных игроков не учитываются под потолком.