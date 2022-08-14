Олимпийский чемпион Иван Едешко прибыл в Башкортостан

«В гостях у республики сегодня Иван Едешко, прославленный спортсмен, баскетболист, олимпийский чемпион. Он вошел в историю мирового спорта, когда за три секунды до конца матча со сборной США в финале Олимпиады в Мюнхене в 1972 году отдал золотой пас. Наши тогда победили, а эта история легла в основу фильма "Движение вверх".

У меня у самого растут мальчики, и для меня важно, чтобы они видели таких людей.

Сегодня с нами и мой тренер Александр Николаевич Григорьев, который за годы своей работы подготовил десятки мастеров и кандидатов в мастера спорта.

О чем говорили? Не только о прошлых победах, но и о том, что следующий год в республике объявим годом тренера. Потому что именно тренеры делают из нас, пацанов и девчонок, настоящих граждан Российской Федерации. Сильных, крепких людей, у которых есть принципы – не бить в спину, не подличать, уважать старших и самое главное – любить свою родину», – написал Радий Хабиров.