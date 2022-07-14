В Уфе пройдет третий масштабный заплыв по реке Белой

Заплыв пройдет 31 июля на реке Белой. Участники проплывут под двумя мостами с видом на центр города, Монумент Дружбы и новую набережную. Финиш – у подножия смотровой площадки.

Ожидается, что участие в уфимском заплыве X-Waters примут более 500 пловцов из 30 регионов РФ и нескольких стран.

Все участники получат фирменные плавательные шапочки, на финише – эксклюзивную медаль.

Запланированы автобусный трансфер на точки старта и поддержка волонтеров. Финишный городок расположится на набережной реки Белой, в 300 метрах ниже по течению от спортивно-оздоровительного комплекса «Юность».

Зарегистрироваться можно на сайте X-Waters, больше информации – в группе проекта.

Дистанции X-Waters Ufa 2022

2 км: участники стартуют с пляжа «Солнечный» и проплывают под мостами. Далее по руслу реки Белой по навигационным буям, финишируют после СОК «Юность» на песчаной косе в финишном городке организаторов.

3,5 км: старт участников с набережной реки Белая около торгового центра «Лента» в сторону пляжа «Солнечный», проплывают под мостами. Далее по руслу реки Белой по навигационным буям, финиш – после СОК «Юность» на песчаной косе в финишном городке организаторов.

5 км: старт участников с пляжа на ул. Карельская, далее в сторону пляжа «Солнечный», проплывают под мостами. Далее по руслу реки Белой по навигационным буям, финиш – после СОК «Юность» на песчаной косе в финишном городке организаторов.

10 км: участники стартуют с мыса на месте слияния рек Белая и Уфимка, плывут по руслу реки по навигационным буям в сторону пляжа на ул. Карельская, затем к пляжу «Солнечный» и проплывают под мостами.

Далее продолжают движение по руслу реки Белой по навигационным буям, финиш – после СОК «Юность» на песчаной косе в финишном городке организаторов.