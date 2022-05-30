В Уфе в «Дне 1000 велосипедистов» приняли участие более 23 тыс. человек

Как сообщает мэрий Уфы, в пробеге приняли участие более 23 тысячи человек – это на 500 участников больше, чем в прошлом году.

Строгих ограничений не было: участники передвигались не только на велосипедах, но и на моноколесах, самокатах и роликах, один человек даже бежал часть пути в колонне на своих двоих.

Финишировали участники на площади имени Салавата Юлаева, где был развернута зона активности: концерт кавер-групп, велошоу, работают интерактивные станции.