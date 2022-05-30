18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

В Уфе в «Дне 1000 велосипедистов» приняли участие более 23 тыс. человек

Поделиться:

Ежегодный городской фестиваль «День 1000 велосипедистов» в этом году состоялся в Уфе в 11-й раз. Утром 29 мая тысячи уфимцев устроили пробег от площади Ленина до Телецентра.

ufacity.info

Как сообщает мэрий Уфы, в пробеге приняли участие более 23 тысячи человек – это на 500 участников больше, чем в прошлом году.

Строгих ограничений не было: участники передвигались не только на велосипедах, но и на моноколесах, самокатах и роликах, один человек даже бежал часть пути в колонне на своих двоих.

Финишировали участники на площади имени Салавата Юлаева, где был развернута зона активности: концерт кавер-групп, велошоу, работают интерактивные станции.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: