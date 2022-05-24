Tampa вышла в полуфинал Кубка Стэнли, Василевский установил рекорд NHL

24 мая утром команда Василевского Tampa Bay Lightning победила Florida Panthers со счетом 2:0.

Андрей Василевский отразил все 49 бросков в свои ворота, установил рекорд Кубка Стэнли по количеству «сухих» матчей в решающих играх серии плей-офф (шесть подряд) и был признан первой звездой матча.

В 2021 году Андрей Василевский второй раз подряд стал победителем Кубка Стэнли и лучшим игроком турнира. Это первый в истории российский вратарь, которому удалось два раза подряд завоевать главный трофей NHL. Также в прошлом году он был признан лучшим вратарем NHL.

Василевский родился в Тюмени, но спортивную карьеру начал в родном городе своего отца – Уфе, в составе «Салавата Юлаева». Отец Андрея также в свое время был известным вратарем, впоследствии стал тренером молодежной команды «Толпар».