В Уфе открылся Центр спортивной гимнастики

Инициатором открытия Центра спортивной гимнастики стала семилетняя гимнастка Даша Крутько: в 2018 году она на форуме «Россия – спортивная держава» попросила у президента прыжковую яму для спортивного зала.

Так было принято решение построить целый спортивный объект. Там будут заниматься более 700 спортсменов, в том числе занятия будет проводить спортивная школа №16, а также проводиться всероссийские и международные соревнования.

На техническом открытии присутствовала вице-президент Федерации спортивной гимнастики России, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

К 2024 году в Уфе сдадут также Центр борьбы, Центр фехтования и комплекс сооружений для гребного слалома