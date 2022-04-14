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Спорт

В Уфе открылся Центр спортивной гимнастики

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В Башкортостане появился еще один крупный спортивный объект: в Уфе состоялось техническое открытие Центра спортивной гимнастики.

Инициатором открытия Центра спортивной гимнастики стала семилетняя гимнастка Даша Крутько: в 2018 году она на форуме «Россия – спортивная держава» попросила у президента прыжковую яму для спортивного зала.

Так было принято решение построить целый спортивный объект. Там будут заниматься более 700 спортсменов, в том числе занятия будет проводить спортивная школа №16, а также проводиться всероссийские и международные соревнования.

На техническом открытии присутствовала вице-президент Федерации спортивной гимнастики России, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

К 2024 году в Уфе сдадут также Центр борьбы, Центр фехтования и комплекс сооружений для гребного слалома

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