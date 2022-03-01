Этап чемпионата мира по волейболу в Уфе официально отменен

Первого марта международная федерация волейбола приняла решение перенести чемпионат мира из России в другую страну – об этом гласит сообщение на сайте федерации.

Чемпионат мог состояться в августе и сентябре в десяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Екатеринбурге, Калининграде, Ярославле, Новосибирске, Красноярске и Кемерове, финал должен был пройти в Москве.

В чемпионате участвуют 24 страны, в том числе США, Канада, Германия, Франция, Италия и Китай. Останется ли в списке участников сборная России – пока неизвестно.