Этап чемпионата мира по волейболу в Уфе официально отменен

В 2022 году чемпионат мира по волейболу среди мужчин должен был состояться в России. Один из этапов планировали провести в Уфе.
Первого марта международная федерация волейбола приняла решение перенести чемпионат мира из России в другую страну – об этом гласит сообщение на сайте федерации.
Чемпионат мог состояться в августе и сентябре в десяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Екатеринбурге, Калининграде, Ярославле, Новосибирске, Красноярске и Кемерове, финал должен был пройти в Москве.
В чемпионате участвуют 24 страны, в том числе США, Канада, Германия, Франция, Италия и Китай. Останется ли в списке участников сборная России – пока неизвестно.
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