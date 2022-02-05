Радий Хабиров поздравил Эдуарда Латыпова с бронзой на Олимпиаде

«Наш биатлонист Эдуард Латыпов в команде с Александром Логиновым, Ульяной Нигматуллиной и Кристиной Резцовой блестяще прошли эстафету и в составе сборной России завоевали бронзу в Пекине.

Сильная борьба, честная! Поздравляю всех, поздравляю Эдуарда Латыпова, воспитанника башкирского биатлона, и нашего легендарного тренера Виктора Никитина. Поздравляю всех нас!» – написал Радий Хабиров в Instagram.

Первое место заняла Норвегия (Марте Рейселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бе, Йоханнес Бе), серебро – у Франции (Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе).