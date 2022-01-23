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Радий Хабиров поздравил биатлонистов Бабикова и Латыпова с серебром в эстафете

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В Италии завершилась мужская эстафета седьмого этапа Кубка мира-2021/22 по биатлону. Два из четырех спортсменов в российской сборной – представители Башкортостана.

instagram.com/anton_babikov.official_group

В эстафете уверенную победу одержала сборная Норвегии, у России – серебро. Для болельщиков из Башкортостана гонка получилась напряженной: уже на первом этапе уфимец Антон Бабиков во время подъема остался без палки – она попала под лыжу немецкого спортсмена и сломалась. К счастью, это заметил один из российских тренеров, бегом догнал Бабикова и передал ему запасную палку.

Эдуард Латыпов после последней стрельбы отставал более чем на 15 секунд от соперников из Франции и Германии, но умудрился обогнать их на финише и пришел вторым.

«Наши биатлонисты Антон Бабиков и Эдуард Латыпов в составе сборной России вырвали серебро в эстафете. Молодцы!!!» - написал Радий Хабиров в Instagram.

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