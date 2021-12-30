Радий Хабиров показал фото времен своего борцовского прошлого

«На встрече с работниками телевидения республики неожиданно подарили вот это фото. Здесь я молодой и худой))

Провожу соревнования по национальной борьбе среди стройотрядов. Кстати, на последнем Кубке мира по борьбе на поясах команда Башкортостана завоевала больше всех медалей», – написал глава республики в Instagram.