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Спорт

Радий Хабиров показал фото времен своего борцовского прошлого

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Известно, что глава Башкортостана Радий Хабиров является кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе.

instagram.com/khabirovradii

«На встрече с работниками телевидения республики неожиданно подарили вот это фото. Здесь я молодой и худой))

Провожу соревнования по национальной борьбе среди стройотрядов. Кстати, на последнем Кубке мира по борьбе на поясах команда Башкортостана завоевала больше всех медалей», – написал глава республики в Instagram.

instagram.com/khabirovradii

С момента вступления Радия Хабирова в должность в регионе реализуется программа «Спортивная борьба – в школы Республики Башкортостан».

Сегодня он играет в свободное время в хоккей и, по собственному признанию, до сих пор много энергии тратит на греко-римскую борьбу.

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