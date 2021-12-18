Боец ММА Венер Галиев провел поединок с Артемом Дамковским (ВИДЕО)

На турнире ACA 134 в Краснодаре 46-летний боец смешанных единоборств Венер Галиев, известный под псевдонимом «Башкир», встретился в клетке с белорусом Артемом Дамковским.
Венер Галиев в ММА выступает уже почти 18 лет, это 46 поединок в карьере самого возрастного бойца крупнейшей в России лиги ACA.
Артем Дамковский – тоже опытный 38-летний боец, и для него этот бой был 38 по счету.
После изнурительного 11-минутного поединка победу сдачей (удушающий через руку) одержал Венер Галиев.
«Я увидел, что Артем с самого начала стал в каждый удар вкладываться, и понял, что если он продолжит в том же духе, то быстро устанет.
Поэтому я наметил для себя план – быть рядом и провоцировать соперника на эти удары, чтобы он вкладывался и быстро устал.
Так и получилось, я увидел, что к концу первого раунда... даже когда я пропустил удар в пах и мне дали пять минут, я, хоть и было неприятно, все равно заставил себя драться, чтобы он уставал быстрее», – сказал Венер после боя.
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