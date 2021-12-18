Боец ММА Венер Галиев провел поединок с Артемом Дамковским (ВИДЕО)

«Я увидел, что Артем с самого начала стал в каждый удар вкладываться, и понял, что если он продолжит в том же духе, то быстро устанет.

Поэтому я наметил для себя план – быть рядом и провоцировать соперника на эти удары, чтобы он вкладывался и быстро устал.

Так и получилось, я увидел, что к концу первого раунда... даже когда я пропустил удар в пах и мне дали пять минут, я, хоть и было неприятно, все равно заставил себя драться, чтобы он уставал быстрее», – сказал Венер после боя.