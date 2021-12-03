«Салават Юлаев» тратит на легионеров больше всех остальных клубов КХЛ

Всего в «Салавате Юлаеве» играют шесть легионеров, и он тратит на них 425 млн рублей в год:

Теему Хартикайнен – 90 млн рублей;

– 90 млн рублей; Филип Ларсен – 80 млн рублей;

– 80 млн рублей; Юха Метсола – 80 млн рублей;

– 80 млн рублей; Маркус Гранлунд – 70 млн рублей;

– 70 млн рублей; Сакари Маннинен – 70 млн рублей;

– 70 млн рублей; Джефф Плэтт – 35 млн рублей.

Это самые высокие зарплаты у легионеров среди всех клубов КХЛ. Следом идут:

«Автомобилист» – семь легионеров и 374 млн рублей;

«СКА» – девять легионеров и 330 млн рублей;

«Трактор» – шесть легионеров и 305 млн рублей;

«Авангард» – шесть легионеров и 265 млн рублей;

«Металлург» – пять легионеров и 250 млн рублей;

«ЦСКА» – шесть легионеров и 235 млн рублей.