«Салават Юлаев» тратит на легионеров больше всех остальных клубов КХЛ

Издание «Спорт-Экспресс» представило данные о зарплатах иностранных игроков в российских хоккейных клубах, выступающих в КХЛ.
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Всего в «Салавате Юлаеве» играют шесть легионеров, и он тратит на них 425 млн рублей в год:
- Теему Хартикайнен – 90 млн рублей;
- Филип Ларсен – 80 млн рублей;
- Юха Метсола – 80 млн рублей;
- Маркус Гранлунд – 70 млн рублей;
- Сакари Маннинен – 70 млн рублей;
- Джефф Плэтт – 35 млн рублей.
Это самые высокие зарплаты у легионеров среди всех клубов КХЛ. Следом идут:
«Автомобилист» – семь легионеров и 374 млн рублей;
«СКА» – девять легионеров и 330 млн рублей;
«Трактор» – шесть легионеров и 305 млн рублей;
«Авангард» – шесть легионеров и 265 млн рублей;
«Металлург» – пять легионеров и 250 млн рублей;
«ЦСКА» – шесть легионеров и 235 млн рублей.
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