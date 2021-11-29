В Башкортостане пройдет этап Кубка мира по сноуборду

11 и 12 декабря на территории курорта «Банное» лучшие сноубордисты планеты разыграют четыре комплекта наград в индивидуальных гонках – в параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте.

Официальные тренировки пройдут девятого и 10 декабря. 11 числа спортсмены вступят в борьбу за медали в параллельном слаломе-гиганте, 12 декабря – в параллельном слаломе.

ГЛЦ «Банное» впервые принял этап чемпионата мира в 2019 году, тогда приехали спортсмены из 16 стран мира. В прошлом году этап был перенесен на текущий из-за пандемии.